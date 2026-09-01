Минздрав завершил объединение пяти детских поликлиник в Ижевске

Завершена реорганизация ижевских детских поликлиник, сообщает минздрав Удмуртии. С 1 сентября пять медучреждений будут работать в составе единой «Детской городской клинической поликлиники Ижевска» (ДГКП). Главврачом станет Альфина Назмиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В прошлом госпожа Назмиева возглавляла детскую поликлинику № 5. Оптимизация затронула медучреждения № 1, 2, 5, 8 и 9. Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова заверила, что все подразделения ДГКП продолжат работу на прежних местах, сохранится «принцип участковости».

«В новой медицинской организации будет оказываться помощь более 72 тыс. детей»,— сказала она. По словам замминистра, объединение медучреждений «повысит качество и доступность записи к узким специалистам». Специалисты смогут вести прием в нескольких филиалах.

Она отметила, что создана современная лечебно-диагностическая база. «За счет создания единой клинико-диагностической лаборатории расширится перечень лабораторных анализов, диагностических и инструментальных исследований»,— сказала госпожа Соколова.

Напомним, в начале августа завершилась оптимизация сети других ижевских медучреждений. Была создана единая «Городская клиническая поликлиника Ижевска» (ГКП), в состав которой вошли взрослые поликлиники, женская консультация, стоматологические отделения и др. ГКП возглавила Наталья Волчкова.