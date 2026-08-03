В Ижевске завершилось объединение сети поликлиник

Минздрав Удмуртии завершил оптимизацию сети поликлиник в Ижевске: с 1 августа медучреждения №2, №5, №10 и их структурные подразделения вошли в состав единой «Городской клинической поликлиники Ижевска» (ГКП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы идем путем объединения, консолидации ресурсов — как кадровых, так и технических. Пациенты смогут записаться на прием к специалисту или на диагностическое обследование в любое структурное подразделение поликлиники. Ни одно лечебное учреждение не закрывается, никуда не переносится, все врачи продолжают свою работу»,— написал в Max и. о. министра здравоохранения Сергей Багин.

Главврачом ГКП станет экс-руководитель поликлиник №5 и №10 Наталья Волчкова. В состав нового учреждения вошли подразделения по 12 адресам, в их числе взрослые и детская поликлиники, женская консультация, стоматологические отделения и др. К ГКП прикреплено 130 тыс. взрослых и около 14 тыс. детей.