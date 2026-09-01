Лукашенко: в мир вернулась прямая массированная военная агрессия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что, по его оценке, в современный мир вернулась «прямая массированная военная агрессия».

Белорусский президент отнес безопасность к первоочередным направлениям деятельности ШОС. Он сказал, что вызовов в этой области становится больше, а к реалиям дня причислил санкционное давление, в том числе информационное, дипломатическое и финансово-экономическое.

Также господин Лукашенко отметил, что инструменты «сильных мира сего» не ограничиваются технологиями цветных революций и гибридного воздействия. По мнению белорусского президента, ответом на эти вызовы должны стать новая архитектура безопасности в Евразии и общее пространство доверия и сотрудничества.