МИД России обвинил Швецию в бездействии после инцидентов с дронами у посольства

МИД России потребовал, чтобы власти Швеции приняли меры после инцидентов с беспилотниками у российского посольства. Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил «РИА Новости», что шведская сторона пока не предпринимает необходимых действий.

По словам дипломата, после каждого такого случая российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с требованием установить исполнителей и заказчиков противоправных действий и не допустить новых атак. Господин Студенников заявил, что провокации продолжаются, а компетентные органы Швеции, по оценке российской стороны, либо не способны, либо не хотят предотвратить их.

Очередной инцидент произошел 2 июля: как сообщало российское посольство, один беспилотник сбросил краску, а другой с имитацией самодельного взрывного устройства упал возле территории дипмиссии.