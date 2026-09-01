МИД России обвинил Швецию в бездействии после инцидентов с дронами у посольства
МИД России потребовал, чтобы власти Швеции приняли меры после инцидентов с беспилотниками у российского посольства. Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил «РИА Новости», что шведская сторона пока не предпринимает необходимых действий.
По словам дипломата, после каждого такого случая российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с требованием установить исполнителей и заказчиков противоправных действий и не допустить новых атак. Господин Студенников заявил, что провокации продолжаются, а компетентные органы Швеции, по оценке российской стороны, либо не способны, либо не хотят предотвратить их.
Очередной инцидент произошел 2 июля: как сообщало российское посольство, один беспилотник сбросил краску, а другой с имитацией самодельного взрывного устройства упал возле территории дипмиссии.
С 2024 года российское посольство и торгпредство в Швеции 22 раза подвергались акциям с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам директора первого Европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова, с дронов на здания сбрасывали контейнеры с красной краской, а в последнем случае к беспилотнику был прикреплен муляж взрывного устройства.
Систематические нападения создают очевидные угрозы для российских загранучреждений в Швеции, отметил господин Студенников в разговоре с «РИА Новости». 6 июля 2026 года МИД России заявил протест послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон из-за бездействия шведских властей после аналогичных инцидентов.