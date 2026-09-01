Путин начал выступление на саммите ШОС в Бишкеке

В 2025 году товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества превысил $400 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите в Бишкеке. Он отметил, что участники объединения все активнее используют нацвалюты в торговле. Доля таких валют в расчетах России с партнерами по ШОС превысила 98%.

За 25 лет организация «прошла по-настоящему большой путь», отметил Владимир Путин. «Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», — добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конгресс-центре «Ырыс Ордо»

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конгресс-центре «Ырыс Ордо»

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам российского президента, ШОС «фактически является крупнейшим региональным объединением ... в мире», здесь проживает почти половина мирового населения.

Также президент России сообщил, что: