Путин начал выступление на саммите ШОС в Бишкеке
Путин на саммите ШОС в Бишкеке рассказал о товарообороте в $400 млрд в 2025 году
В 2025 году товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества превысил $400 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите в Бишкеке. Он отметил, что участники объединения все активнее используют нацвалюты в торговле. Доля таких валют в расчетах России с партнерами по ШОС превысила 98%.
За 25 лет организация «прошла по-настоящему большой путь», отметил Владимир Путин. «Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», — добавил он.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конгресс-центре «Ырыс Ордо»
Фото: пресс-служба президента РФ
По словам российского президента, ШОС «фактически является крупнейшим региональным объединением ... в мире», здесь проживает почти половина мирового населения.
Также президент России сообщил, что:
- взаимодействие стран ШОС способствует формированию на евразийском континенте атмосферы мира и стабильности;
- страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов;
- укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды;
- банк развития ШОС должен быть максимально независим от стран, которые используют финансы как оружие;
- Россия готова провести в 2028 году в Казани следующие Всемирные игры кочевников.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, начавшийся 30 августа 2026 года, приурочен к 25-летнему юбилею организации и проходит под девизом «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество — к дальнейшему совместному развитию». Помимо глав государств и правительств десяти стран-членов ШОС, в нём принимают участие руководители 15 государств-партнеров по диалогу, а также генсек ООН Антониу Гутерриш, что подчеркивает глобальные амбиции организации. Одним из участников дискуссии о региональной и глобальной безопасности стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Основной день саммита 1 сентября 2026 года включает заседание лидеров стран—членов Шанхайской организации сотрудничества, на котором будут подведены итоги 25-летней работы организации. Затем состоится встреча в формате «ШОС плюс» с участием лидеров государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и приглашенных гостей. На этой встрече будет обсуждаться роль ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад стран ШОС в формирование многополярного мира.
По итогам саммита планируется подписание более 20 документов, включая Бишкекскую декларацию, отражающую подходы организации к ключевым региональным и международным проблемам, и протокол об изменениях в Хартию ШОС для упорядочения структуры организации. В пакет документов войдут заявления об энергетической эффективности, ядерной и информационной безопасности, взаимодействии в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбе с распространением наркотиков.