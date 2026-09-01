Суд США разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу продолжать строительство бального зала в Белом доме, сообщает Reuters. При этом в решении не уточняется, законен ли сам проект строительства бального зала — в судах низшей инстанции продолжаются разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Суд решил, что истец — некоммерческая организация «Национальный фонд сохранения исторического наследия США» — не имел необходимого права оспаривать проект бального зала в суде. Кроме того, правительство, вероятно, понесет «непоправимый ущерб» из-за угрозы национальной безопасности, если проект заблокируют, отмечается в постановлении.

Суд принял решение удовлетворить просьбу администрации США разрешить строительство пятью голосами против четырех. Из шести судей-консерваторов решение поддержали пятеро. Против проголосовали три судьи-либерала, а также председатель суда Джон Робертс. Господин Робертс выразил «особое мнение», в котором отметил, что проект строительства бального зала «скорее всего, незаконен». Полная власть над округом Колумбия и федеральной собственностью принадлежит Конгрессу. «Конгресс не принял никакого закона, напоминающего “прямое разрешение” на его строительство исполнительной властью», — указал председатель Верховного суда.

Бальный зал стоимостью $400 млн строится на месте Восточного крыла Белого дома, которое было снесено по решению Дональда Трампа. После начала работ «Национальный фонд сохранения исторического наследия США» подал иск против проекта. Федеральный суд обязал остановить все надземные строительные работы.