Суд США разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома
Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу продолжать строительство бального зала в Белом доме, сообщает Reuters. При этом в решении не уточняется, законен ли сам проект строительства бального зала — в судах низшей инстанции продолжаются разбирательства.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Суд решил, что истец — некоммерческая организация «Национальный фонд сохранения исторического наследия США» — не имел необходимого права оспаривать проект бального зала в суде. Кроме того, правительство, вероятно, понесет «непоправимый ущерб» из-за угрозы национальной безопасности, если проект заблокируют, отмечается в постановлении.
Суд принял решение удовлетворить просьбу администрации США разрешить строительство пятью голосами против четырех. Из шести судей-консерваторов решение поддержали пятеро. Против проголосовали три судьи-либерала, а также председатель суда Джон Робертс. Господин Робертс выразил «особое мнение», в котором отметил, что проект строительства бального зала «скорее всего, незаконен». Полная власть над округом Колумбия и федеральной собственностью принадлежит Конгрессу. «Конгресс не принял никакого закона, напоминающего “прямое разрешение” на его строительство исполнительной властью», — указал председатель Верховного суда.
Бальный зал стоимостью $400 млн строится на месте Восточного крыла Белого дома, которое было снесено по решению Дональда Трампа. После начала работ «Национальный фонд сохранения исторического наследия США» подал иск против проекта. Федеральный суд обязал остановить все надземные строительные работы.
В августе 2026 года Апелляционный суд США запретил Дональду Трампу возводить бальный зал в Белом доме без согласия Конгресса, приостановив работы на две недели. Однако администрация Трампа скрывала факт существования под Белым домом секретного бункера, построенного ещё при Бараке Обаме, при этом оправдывая стройку отсутствием безопасного помещения. Ранее, в апреле 2026 года, федеральный судья Ричард Леон постановил приостановить строительство бального зала до получения одобрения Конгресса.
Проект строительства бального зала неоднократно менял свою стоимость: изначально в 2025 году он анонсировался как личная инициатива Дональда Трампа стоимостью $200 млн, полностью финансируемая частными донорами. Позднее стоимость выросла до $400 млн, а в мае 2026 года республиканцы в Сенате США представили проект финансирования, предусматривающий выделение $1 млрд на укрепление бального зала. Администрация Трампа настаивала, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал оплатят доноры.
В декабре 2025 года Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал первый иск против проекта после сноса Восточного крыла Белого дома. Организация утверждала, что проект строительства является незаконным, поскольку Белый дом проигнорировал обязательные общественные слушания и экологические экспертизы. В мае 2026 года уполномоченная по парламентским вопросам Сената США Элизабет Макдоноу отменила выделение $1 млрд на строительство бального зала из федерального бюджета, сославшись на превышение компетенции комитета по судебным делам.