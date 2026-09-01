Состояние миллиардеров из России с начала года сократилось на $20 млрд
С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов из России снизилось на $19,7 млрд. Это следует из подсчетов «РИА Новости», сделанных на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Пятерку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $27,7 млрд. Далее следуют глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($24,1 млрд), президент «Норникеля» Владимир Потанин ($22,7 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($22,5 млрд) и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд).
Мировой рейтинг возглавляет владелец Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $888 млрд. В топ-5 также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж ($291 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($281 млрд), сооснователь Google Сергей Брин ($271 млрд) и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл ($232 млрд).
Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, среди которых — 18 граждан России. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
К 1 августа 2026 года совокупное состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $5,02 млрд с начала года, при этом у некоторых из них наблюдался прирост. Например, у основателя «Северстали» Алексея Мордашова состояние увеличилось на $1,79 млрд, достигнув $28,1 млрд, а у главы «Новатэка» Леонида Михельсона — на $1,48 млрд, до $25,2 млрд.
Ранее, 1 июня 2026 года, состояние российских предпринимателей, по данным Bloomberg Billionaires Index, выросло на $21,8 млрд, составив $320,8 млрд. В мировом рейтинге тогда лидировал владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, его состояние оценивалось в $735 млрд. В феврале 2026 года совокупное состояние российских бизнесменов увеличилось на $19,392 млрд, а в марте того же года — на $5,376 млрд, достигнув $309,75 млрд.