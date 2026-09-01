Состояние миллиардеров из России с начала года сократилось на $20 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов из России снизилось на $19,7 млрд. Это следует из подсчетов «РИА Новости», сделанных на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Пятерку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $27,7 млрд. Далее следуют глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($24,1 млрд), президент «Норникеля» Владимир Потанин ($22,7 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($22,5 млрд) и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Мировой рейтинг возглавляет владелец Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $888 млрд. В топ-5 также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж ($291 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($281 млрд), сооснователь Google Сергей Брин ($271 млрд) и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл ($232 млрд).

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, среди которых — 18 граждан России. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.