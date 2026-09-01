Работавший на две иностранных разведки топ-менеджер арестован в Китае

Контрразведка КНР разоблачила случай шпионажа в пользу сразу двух иностранных государств. По делу арестован топ-менеджер китайской компании, специализирующейся на торговле вооружением, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Министерство госбезопасности Китая.

Ведомство не стало раскрывать все подробности расследования. Фигурант в материалах ведомства обозначен как Чжан. По данным спецслужбы, после учебы за границей он свободно владел несколькими иностранными языками. Вернувшись в Китай, Чжан устроился в оборонно-торговую компанию, быстро заслужил доверие руководства и стал отвечать за международные сделки. Название фирмы, сроки рассмотрения дела, а также страны, завербовавшие топ-менеджера, в ведомстве не раскрыли.

Первым Чжана завербовал дипломат из «Страны А» по имени Лукас, познакомившись с ним на дипломатическом приеме. Сначала он заказывал ему переводы технических документов за несколько сотен долларов, а затем перешел к сбору секретных данных об импорте вооружений КНР. Несмотря на то что Чжан осознал, что общается с разведчиком, он продолжил передавать устные сведения и оригиналы контрактов, получив в общей сложности десятки тысяч долларов.

Параллельно во время зарубежной командировки Чжана подкупила разведка «Страны Б». Сотрудник посольства Майк сначала искусственно затянул выдачу ему визы, а затем познакомил с ассистенткой Сарой. Девушка вошла в доверие к Чжану, призналась, что работает на спецслужбы, и убедила его передавать документы по китайскому оружию в обмен на деньги и обещанную эвакуацию за рубеж в случае провала.

Фигурант полностью признал вину. Издание отмечает, что министерство госбезопасности регулярно публикует информацию о случаях шпионажа, но подавляющее большинство этих разоблачений касается лиц, завербованных одной иностранной разведслужбой. Публичные разоблачения граждан КНР, завербованных одновременно несколькими иностранными разведслужбами, крайне редки.

Эрнест Филипповский