МИД Эстонии: истребители НАТО были подняты в воздух из-за БПЛА

Эстония подняла в воздух истребители НАТО после того, как в воздушное пространство страны залетели беспилотники. Об этом сообщил глава МИД республики Маргус Цахна.

По его словам, в момент происшествия в некоторых районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Самолеты альянса были подняты с авиабазы Эмари.

Министр назвал подобные происшествия следствием российской военной операции на Украине. «Они подчеркивают необходимость усиления давления на Россию для прекращения ее агрессии»,— написал он в соцсети X.

Сейчас страны НАТО Балтийского региона планируют сформировать совместную оперативную группу для борьбы с угрозами от беспилотников. О подготовке к этому в конце августа сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.