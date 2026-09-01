Politico: законопроект о новых санкциях против России застрял в Конгрессе

Палата представителей Конгресса США вопреки ожиданиям не приступила к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и ее основных торговых партнеров. Инициатива, которую назвали в честь ее автора, покойного сенатора Линдси Грэма, ранее была одобрена Сенатом. Сейчас документ «рискует застрять» в нижней палате из-за значительного сопротивления демократов и отсутствия энтузиазма у республиканцев, пишет Politico.

После летних каникул руководство Республиканской партии не включило инициативу в список приоритетных для голосования проектов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не дал четкого ответа на вопрос о перспективах документа, возложив ответственность за задержку на оппозицию. «Мы всегда занимали жесткую позицию по отношению к России. Так что посмотрим, как будут развиваться события»,— заявил спикер.

Издание отмечает, что с учетом раскола среди республиканцев по украинскому вопросу и опасений демократов относительно наделения Дональда Трампа дополнительными тарифными полномочиями законопроект не является приоритетом для лидеров GOP перед выборами.

Документ предусматривает не только персональные ограничения, но и возможность введения пошлин до 100% на товары из стран — крупнейших импортеров российских нефти и газа (включая Китай и Индию), а также тарифы до 500% на весь импорт из РФ в США. Критики инициативы предупреждают, что ее принятие ударит по американской экономике, осложнит отношения с Пекином и Нью-Дели, а также даст Белому дому карт-бланш на ведение новых торговых войн без контроля со стороны Конгресса.

Влад Никифоров