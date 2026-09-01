В Латвии вступил в силу запрет на ввоз книг и игрушек из РФ и Белоруссии
В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. Постановление 25 августа утвердил кабинет министров страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
Согласно правилам, разработанным МИД Латвии, под ограничения подпадают печатные книги, газеты, полиграфическая продукция, одежда, текстиль, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивный инвентарь. Запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны.
Главными целями новых ограничений в правительстве назвали защиту национальной безопасности, сокращение экспортных доходов России и Белоруссии, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии. В МИД страны подчеркнули, что попавшим под запрет категориям товаров легко найти альтернативу на других рынках.
По данным пресс-службы, с 2022 года объем латвийского импорта из России и Белоруссии сократился на 91% — с €2,13 млрд до €193 млн в 2025 году.
Сейм Латвии 24 июля 2026 года принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви из России и Белоруссии. Ограничения распространяются на прямой импорт и на ввоз через третьи страны, что подтверждает пресс-служба парламента. Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис заявил, что решение направлено на разрыв экономических связей с Россией и поддержку Украины.
Кабинет министров Латвии определит точный перечень товаров, подпадающих под ограничения, а закон затронет также продукцию, которую могут использовать для распространения дезинформации и пропаганды. Правительство Латвии будет ежегодно оценивать влияние запрета на безопасность страны, а сами ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.
Ранее, 15 октября 2025 года, Латвия ввела платный сбор за пересечение границы с Россией и Белоруссией, требуя предварительной регистрации в Системе электронной очереди стоимостью €9,3 для одного транспортного средства.