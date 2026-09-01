В Латвии вступил в силу запрет на ввоз книг и игрушек из РФ и Белоруссии

В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. Постановление 25 августа утвердил кабинет министров страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Согласно правилам, разработанным МИД Латвии, под ограничения подпадают печатные книги, газеты, полиграфическая продукция, одежда, текстиль, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивный инвентарь. Запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны.

Главными целями новых ограничений в правительстве назвали защиту национальной безопасности, сокращение экспортных доходов России и Белоруссии, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии. В МИД страны подчеркнули, что попавшим под запрет категориям товаров легко найти альтернативу на других рынках.

По данным пресс-службы, с 2022 года объем латвийского импорта из России и Белоруссии сократился на 91% — с €2,13 млрд до €193 млн в 2025 году.