В Черногории разыскивают россиянина по подозрению в тройном убийстве

Управление полиции Черногории объявило в розыск 30-летнего россиянина Михаила Шабунина. Его подозревают в совершении тройного убийства на стрельбище в Даниловграде. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания страны (RCTG).

По данным ведомства, жертвами стали три человека: 20-летний Неманья Капор, 24-летний Петар Глобаревич из Подгорицы, а также 67-летний Момир Радонич из Даниловграда.

Как сообщил директор Управления полиции Лазар Щепанович, Шабунин посещал стрельбище и в другие дни, а в день убийства после пробных стрельб на полигоне вошел в здание и открыл огонь. Затем он скрылся на автомобиле одной из жертв, забрав с собой огнестрельное оружие и боеприпасы.

Сейчас зона поиска Шабунина сужена до территории муниципалитета Херцег-Нови. Согласно собранным уликам, из Подгорицы в Херцег-Нови он доехал на такси. Полиция ведет поиски и просит граждан проявить особую осторожность.