Глава Самарской области сообщил об атаке ВСУ на гражданские объекты

Составлено ИИ-Ассистентъ

22 августа 2026 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что силы ПВО сбили над регионом несколько десятков беспилотников, в результате чего пострадали несколько человек и были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии и логистическом комплексе Ozon.

Ранее, 15 августа 2026 года, промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетной атаке Вооруженных сил Украины, тогда пострадали два человека. До этого, 8 августа 2026 года, беспилотники атаковали еще одно промышленное предприятие в регионе, и 2 августа того же года беспилотники ВСУ нанесли удар по складу Wildberries в Самарской области, что привело к пожару.

12 июля 2026 года в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область погиб один мужчина и трое пострадали, включая ребенка. В апреле 2026 года 11 беспилотников атаковали Сызрань, повредив два многоквартирных дома, тогда погибли два человека, 12 получили ранения.