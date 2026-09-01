Глава Самарской области сообщил об атаке ВСУ на гражданские объекты
В Самарской области зафиксированы повреждения на гражданских объектах от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По предварительным данным, погибших нет. Какие здания были попали под удар, не уточняется. Также губернатор не сообщил, какими снарядами они были атакованы. Атака на область продолжается, следует из сообщения господина Федорищева.
22 августа 2026 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что силы ПВО сбили над регионом несколько десятков беспилотников, в результате чего пострадали несколько человек и были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии и логистическом комплексе Ozon.
Ранее, 15 августа 2026 года, промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетной атаке Вооруженных сил Украины, тогда пострадали два человека. До этого, 8 августа 2026 года, беспилотники атаковали еще одно промышленное предприятие в регионе, и 2 августа того же года беспилотники ВСУ нанесли удар по складу Wildberries в Самарской области, что привело к пожару.
12 июля 2026 года в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область погиб один мужчина и трое пострадали, включая ребенка. В апреле 2026 года 11 беспилотников атаковали Сызрань, повредив два многоквартирных дома, тогда погибли два человека, 12 получили ранения.