На подлете к Москве сбили 17 беспилотников

Сегодня ночью силы ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы. В каком районе упали БПЛА, не уточняется.

Вчера вечером сообщалось об уничтожении четырех дронов около столицы. Росавиация не сообщала о приостановке работы столичных аэропортов.

Новость обновлена в 3:58 мск. Добавлена информация о новых беспилотниках, сбитых у Москвы.