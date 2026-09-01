Песков сообщил о готовности Кремля принять Зеленского в Москве

Предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву на саммит с Владимиром Путиным все еще в силе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такая встреча может пройти для того, чтобы завершить мирные переговоры, объяснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить в ходе очень сложных переговоров»,— сказал представитель Кремля в разговоре с «Известиями».

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что если господин Зеленский действительно хочет переговоров, он может приехать в российскую столицу. Впервые он выступил с таким предложением в прошлом году. Помощник господина Путина Юрий Ушаков тогда заявил, что в случае согласия президенту Украины обеспечат безопасность и все необходимые условия. Владимир Зеленский ответил, что, судя по этому предложению, российские власти на самом деле к саммиту не готовы, и предлагал встретиться с российским президентом на нейтральной территории.