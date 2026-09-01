Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков сообщил о готовности Кремля принять Зеленского в Москве

Предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву на саммит с Владимиром Путиным все еще в силе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такая встреча может пройти для того, чтобы завершить мирные переговоры, объяснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить в ходе очень сложных переговоров»,— сказал представитель Кремля в разговоре с «Известиями».

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что если господин Зеленский действительно хочет переговоров, он может приехать в российскую столицу. Впервые он выступил с таким предложением в прошлом году. Помощник господина Путина Юрий Ушаков тогда заявил, что в случае согласия президенту Украины обеспечат безопасность и все необходимые условия. Владимир Зеленский ответил, что, судя по этому предложению, российские власти на самом деле к саммиту не готовы, и предлагал встретиться с российским президентом на нейтральной территории.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент России Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в российской столице в сентябре 2025 года, и с тех пор эта позиция остается неизменной. В ответ на это предложение Владимир Зеленский счел, что оно свидетельствует о неготовности России к встрече. Помощник российского президента Юрий Ушаков неоднократно заявлял, что в случае приезда господина Зеленского в Москву ему обеспечат безопасность и все необходимые условия для работы. В июне 2026 года в Кремле сообщили, что видели открытое письмо Владимира Зеленского, где он предлагал провести переговоры в третьей стране для урегулирования конфликта.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд