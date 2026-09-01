Президент России Владимир Путин поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Президент сообщил, что задача всех взрослых — помочь молодежи стать достойными людьми и найти свое призвание. «Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее, а вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда, знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране»,— сказал Владимир Путин.

В видеообращении он сообщил, что в сферу образования приходят передовые технологии. «Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить,— это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта»,— добавил президент.