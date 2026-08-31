Силуанов: расходы стран на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%

Процентные расходы стран мира на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20 в американском Ашвилле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Проблема огромного госдолга только нарастает и грозит необратимыми последствиями», — подчеркнул господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, развитые страны уже тратят до 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга. «На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза», — отметил глава российского Минфина.

В конце августа S&P сообщило, что Германия может потерять высший кредитный рейтинг ААА из-за рекордного госдолга. Сейчас показатель составляет 65,2% ВВП ФРГ. По Маастрихтским критериям, предъявляемым для вступления в ЕС, госдолг не должен превышать 60% ВВП.