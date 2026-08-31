Силуанов: расходы стран на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%
Процентные расходы стран мира на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20 в американском Ашвилле.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Проблема огромного госдолга только нарастает и грозит необратимыми последствиями», — подчеркнул господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, развитые страны уже тратят до 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга. «На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза», — отметил глава российского Минфина.
В конце августа S&P сообщило, что Германия может потерять высший кредитный рейтинг ААА из-за рекордного госдолга. Сейчас показатель составляет 65,2% ВВП ФРГ. По Маастрихтским критериям, предъявляемым для вступления в ЕС, госдолг не должен превышать 60% ВВП.
Глава Минфина России Антон Силуанов в мае 2026 года отметил, что правительство проводит комплексную работу по повышению устойчивости государственных финансов, что включает укрепление доходов, «обеление экономики» и повышение эффективности бюджетных расходов. Внешний долг России в июне 2026 года почти полностью погашен и составляет около 10%, что делает страну независимой от внешней финансовой инфраструктуры. По данным Центрального банка, в первом квартале 2026 года внешний долг России снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд.
В июне 2026 года Антон Силуанов также не исключил повышения объема государственных заимствований во втором полугодии, но отметил, что увеличение будет несущественным. При этом в феврале 2026 года Минфин оценивал внешний долг России в $62 млрд, что является максимальным уровнем с 2006 года, когда он составлял $76,5 млрд. В целом, по мировым меркам, российский государственный долг составляет менее 17% ВВП, а внешний долг — менее 20% ВВП, что не создает рисков для платежеспособности страны.