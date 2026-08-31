Израиль построит для Греции систему ПВО за рекордные €3 млрд

Министерства обороны Израиля и Греции подписали соглашение о поставках оружия на рекордную сумму €3 млрд, сообщает The Times of Israel. По договору, названному «Щит Ахиллеса», Тель-Авив построит для Афин многоуровневую систему ПВО.

Сделку подписали сегодня главы Минобороны двух стран Исраэль Кац и Никос Дендиас в Тель-Авиве. Израильское Минобороны назвало сделку крупнейшей среди договоров об оборонном экспорте в истории отношений с Грецией и одной из крупнейших в истории Израиля. Страна также впервые поставит другой стране «полный комплекс средств защиты от широкого спектра угроз», включая баллистические ракеты и БПЛА, указали в ведомстве.

Все элементы системы будут израильского производства. В частности, Израиль будет экспортировать ПВО David’s Sling и SPYDER производства компании Rafael, а также BARAK MX производства Israel Aerospace Industries.

«Этот проект знаменует собой еще одну важную веху в оборонном сотрудничестве между Израилем и Грецией, ключевым стратегическим партнером в Восточном Средиземноморье», — отмечается в публикации израильского Минобороны. Стороны также подписали дополнительное соглашение на поставку систем Drone Dome компании Rafael на сумму €26 млн.