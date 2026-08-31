Посол Эфиопии Генет Тешом Жирру завершил работу в России

Посол Эфиопии Генет Тешом Жирру завершил свою миссию в России. Кто займет его место, пока официально не сообщалось. 31 августа Генет Тешом Жирру провел встречу с замглавы МИД России Георгием Борисенко. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший посол Эфиопии в России Генет Тешом Жирру

Фото: Россотрудничество Бывший посол Эфиопии в России Генет Тешом Жирру

Фото: Россотрудничество

Во время встречи Георгий Борисенко и Генет Тешом Жирру обсудили расширение экономического и культурного сотрудничества. Они подтвердили нацеленность на наращивание политического диалога и тесную координацию по ключевым вопросам мировой и региональной повестки.

Генет Тешом Жирру начал работу в России в сентябре 2024 года. Он продвигал поставки эфиопского кофе на российский рынок и предлагал инвестировать в горнодобывающую отрасль и обрабатывающую промышленность Эфиопии. В декабре 2025 года он провел встречу с представителями РПЦ с целью развития отношений с Эфиопской церковью.