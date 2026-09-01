Минцифры раскрыло детали работы российских сертификатов безопасности

Минцифры введет десять типов сертификатов безопасности для интернет-ресурсов с жесткой классификацией по задачам и алгоритмам. Новая система заработает с 1 марта 2027 года. Но для глобального рынка российские сертификаты не станут заменой, так как зарубежные операционные системы им «не доверяют».

Минцифры опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который впервые детально прописывает, как именно с 1 марта 2027 года будет работать система сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Документ вводит классификацию из десяти видов сертификатов (подтверждают безопасность ресурсов в сети). К уже выдаваемым средствам подтверждения подлинности для сайтов (DV и OV) добавляются средства для подтверждения подписи программного кода для корпоративных систем. Также в документе подробнее прописаны требования к корневым и промежуточным сертификатам, которые уже также поставляются через НУЦ. Для каждого типа прописан строгий набор обязательных полей. Документ вступает в силу 1 марта 2027 года — синхронно с профильным законом №210-ФЗ (касается применения сертификатов безопасности НУЦ).

В Минцифры “Ъ” пояснили, что «для бизнеса и владельцев сайтов принципиальных изменений не произойдет». Проект закрепляет действующий порядок подачи заявления, идентификации заявителя, проверки документов, а также состав информации, которая указывается в сертификате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключ к доверию».