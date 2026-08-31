Власти одобрили продажу топлива «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5» на АЗС

Власти России разрешили временную продажу на АЗС страны бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5». Соответствующее постановление приняло правительство, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Разрешение действует с 1 сентября 2026-го по 30 июня 2027 года. Решение должно привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с принятыми решениями о продаже топлива «разных экологических классов». Как напомнили в Минэнерго, ранее эти марки топлива НПЗ могли поставлять только по внутренним контрактам.

Такая мера — инструмент оперативного реагирования на текущую ситуацию на топливном рынке, отмечается в публикации. Долгосрочные подходы по соблюдению экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются, подчеркнули в Минэнерго.

Ранее власти разрешили до 1 июля 2027 года производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок. С 18 августа 2026 года на Петербургской бирже запущены торги бензином этих стандартов.