Власти одобрили продажу топлива «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5» на АЗС
Власти России разрешили временную продажу на АЗС страны бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5». Соответствующее постановление приняло правительство, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Разрешение действует с 1 сентября 2026-го по 30 июня 2027 года. Решение должно привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с принятыми решениями о продаже топлива «разных экологических классов». Как напомнили в Минэнерго, ранее эти марки топлива НПЗ могли поставлять только по внутренним контрактам.
Такая мера — инструмент оперативного реагирования на текущую ситуацию на топливном рынке, отмечается в публикации. Долгосрочные подходы по соблюдению экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются, подчеркнули в Минэнерго.
Ранее власти разрешили до 1 июля 2027 года производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок. С 18 августа 2026 года на Петербургской бирже запущены торги бензином этих стандартов.
Власти России временно освободили перевозчиков бензина, авиакеросина и дизельного топлива от весогабаритных требований в августе 2026 года, согласно постановлению правительства. Это стало одной из мер по борьбе с топливным кризисом, который наблюдается с конца мая 2026 года. Ранее, в начале июля 2026 года, правительство также понизило класс разрешенного для продажи в России топлива до уровня «Евро-3» и временно разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года.
Доля топлива экологического стандарта ниже «Евро-5» на российском рынке, по словам вице-премьера Александра Новака, не превысит 10%, поскольку крупные нефтяные компании ориентируются на выпуск топлива стандарта «Евро-5». Разрешение производства, ввоза и продажи бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» направлено на обеспечение надежного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение дефицита при форс-мажорных обстоятельствах. Александр Новак отметил, что объем топлива пониженных экологических классов будет незначительным и послужит запасным вариантом для покрытия возможного дефицита.
В августе 2026 года Россия начала импортировать топливо для нормализации ситуации на энергетическом рынке. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая 2026 года из-за атак вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы, что спровоцировало рост цен и дефицит.