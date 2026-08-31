Швеция заказала во Франции четыре фрегата на $5 млрд

Министерство обороны Швеции подписало контракт с французским производителем вооружений Naval Group на закупку у него четырех фрегатов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как пишет Bloomberg, общая сумма контракта составляет €4,3 млрд ($5 млрд). Речь идет о фрегатах класса «Лулео», которые станут самыми крупными кораблями в военно-морских силах Швеции. Naval Group планирует поставить первый из фрегатов в 2030 году.

«Это стратегически важная инвестиция, которая укрепляет обороноспособность и безопасность Швеции в условиях ухудшающейся международной обстановки. Четыре фрегата утроят мощь Швеции в противовоздушной обороне. Это критически важно для безопасности Швеции и потенциала НАТО»,— заявил в связи с соглашением министр обороны Швеции Пол Юнсон.

О планах закупить эти фрегаты сообщалось в мае. Тогда господин Кристерссон заявил, что это крупнейшие оборонные вложения страны с 1980-х годов.

Яна Рождественская