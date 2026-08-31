Кандидата «Яблока» сняли с выборов в Госдуму в Башкирии

Верховный суд Башкирии отменил регистрацию кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Алексея Акименко. Он представляет партию в Нефтекамском одномандатном округе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексея Акименко в Верховном суде Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Алексея Акименко в Верховном суде Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

С иском о снятии 30-летнего «яблочника» в суд обратился представитель главы Башкирии в региональном парламенте Константин Шагимуратов, который, представляя «Справедливую Россию», должен был соперничать с Алексеем Акименко по Нефтекамскому округу. Поводом для отмены регистрации стало размещение ответчиком во «ВКонтакте» ссылок и символики, связанных с Meta Platforms inc. (компания Meta запрещена в России и признана экстремистской). Кроме того, «яблочника» уличили в неправомерной предвыборной агитации в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в России) и Telegram.

Алексей Акименко в суде заявлял, что посты с запрещенными атрибутами не размещал. Аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в России) он не ведет, а сам факт его наличия не свидетельствует об агитации, настаивал он.

Соперниками господина Шагимуратова теперь будут Иван Липовский от КПРФ, Дмитрий Вайсброт от «Новых людей», Юрий Рудаков от ЛДПР, Алексей Журавлев от «Родины», Тимур Гильмияров от «Единой России» и Ришат Ханов от «Партии пенсионеров».

Подробнее о судебном заседании — в ближайшем номере «Ъ-Уфа».

Идэль Гумеров