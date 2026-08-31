Воронежский избирком принял решение о досрочном голосовании на выборах

Избирательная комиссия Воронежской области приняла решение о проведении досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы. Губернатор Александр Гусев объяснил, что это поможет обеспечить безопасность избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Еще раз призвал глав муниципалитетов и все ответственные службы особое внимание уделить безопасности граждан. Также необходимо проверить готовность участков, резервных помещений и источников электроснабжения, организовать работу системы контроля и металлодетекторов»,— рассказал глава региона.

О проведении досрочного голосования стало известно накануне. Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Жители Воронежа смогут проголосовать с 9 по 17 сентября, Борисоглебского округа — с 13 по 15 сентября, Новоусманского и Острогожского районов — с 14 по 17 сентября, а Россошанского района — с 15 по 16 сентября.

Владимир Зоркий