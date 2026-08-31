В Воронеже могут ввести досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы

Избирательная комиссия Воронежской области на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о проведении досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы. Согласно проекту решения, досрочное голосование могут провести на части территорий региона в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее с обращениями о необходимости проведения такой процедуры обратились главы Воронежа и Новоусманского района, а также главы администраций Борисоглебского городского округа, Россошанского и Острогожского районов. В конце июля возможность введения досрочного голосования анонсировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Эти выборы будут непростыми с точки зрения условий их проведения. Внешние угрозы сохраняются, мы следим за оперативной обстановкой и будем готовиться к разным возможным вариантам ее развития»,— объяснял глава региона, допуская отключение мобильного интернета во время выборов.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. В случае принятия решения о досрочном голосовании жители Воронежа смогут голосовать также с 9 по 17 сентября, Борисоглебского округа — с 13 по 15 сентября, Новоусманского и Острогожского районов — с 14 по 17 сентября, а Россошанского района — с 15 по 16 сентября.

В последние годы досрочное голосование на выборах вводилось в приграничных с Украиной регионах. В этом году досрочно (с 15 по 17 сентября) будут голосовать жители Курской области.

Владимир Зоркий