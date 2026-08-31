Узбекистан примерил китайские крылья

Министерство обороны Узбекистана впервые официально подтвердило поступление на вооружение ВВС республики китайских истребителей J-10CE. В опубликованном 30 августа ролике ведомства показаны полет и посадка нескольких машин с подписью «Современные истребители на охране воздушного пространства страны». Точное число самолетов министерство не уточнило. Двумя днями ранее не менее шести J-10CE было показано в праздничной трансляции государственного телеканала O'zbekiston 24 по случаю 35-летия независимости страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель J-10CE

Фото: Bobby Yip / Reuters Истребитель J-10CE

Фото: Bobby Yip / Reuters

Поставки истребителей обсуждались более года. В июле 2025-го министр обороны Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов подтвердил наличие «многолетнего соглашения» с КНР о приобретении самолетов, не называя их тип и количество, и подготовке личного состава. Всего, по данным пакистанского военно-аналитического издания Quwa, Ташкент мог заказать 24 J-10CE производства Chengdu Aircraft Corporation, однако эта цифра официально не подтверждена. В августе в Узбекистан прибыли как минимум шесть машин — именно столько самолетов было показано в праздничной телетрансляции 28 августа.

Появление J-10CE должно обновить боевую составляющую ВВС Узбекистана. По открытым оценкам, в наиболее боеспособной части парка насчитывается 12 истребителей МиГ-29 и 12 штурмовиков Су-25. Еще 18 МиГ-29, 26 Су-27 и 15 Су-24 числятся на хранении. Эти данные дают представление о масштабе авиапарка ВВС, однако его фактическое техническое состояние и количество самолетов, способных выполнять боевые задачи, официально не раскрываются.

Переход на китайский самолет не был единственным вариантом обновления узбекских ВВС. В 2017 году Россия и Узбекистан обсуждали возможность поставки Ташкенту многоцелевых истребителей Су-30СМ.

В 2019 году российские СМИ сообщали об официальном запросе узбекской стороны на приобретение этих самолетов, в том числе с возможностью кредитного финансирования. Но после 2022 года российский военно-промышленный комплекс столкнулся с резким ростом внутреннего спроса. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в 2025 году признавал снижение поставок вооружений за рубеж, одновременно отмечая «опережающие отгрузки в войска». При этом экспортное направление постепенно восстанавливается: по словам господина Чемезова, с начала 2025 года российская продукция была поставлена более чем 15 странам. Тем не менее до стадии заключения контракта по Су-30СМ Москва и Ташкент так и не дошли.

Китайский истребитель уже применялся в боевых действиях. В мае 2025 года пакистанские J-10 (Исламабад получил первые самолеты этого типа в 2022 году) участвовали в воздушных боях с индийской авиацией. 8 мая агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что пакистанские J-10 сбили как минимум два индийских военных самолета, а один из американских источников утверждал, что среди них был французский Rafale. Индия тогда не подтверждала эту информацию.

До получения новых самолетов Узбекистан уже имел опыт эксплуатации китайской военной техники: ранее страна закупила у КНР некоторое количество FD-2000 — это экспортный вариант китайского зенитно-ракетного комплекса HQ-9. Теперь же Узбекистан станет вторым после Пакистана подтвержденным зарубежным оператором J-10CE и первым в Центральной Азии. Интерес к машине проявляют и другие страны: 25 августа Reuters сообщило, что к подготовке проекта соглашения о закупке J-10CE приступили власти Бангладеш.

Дмитрий Сотак