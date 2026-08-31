Суд в Москве арестовал проректора МГИМО Кузьмину по делу о мошенничестве

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина, сообщает РБК со ссылкой на источники. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Кузьмина

Фото: МГИМО Наталия Кузьмина

Фото: МГИМО

Источники издания сообщали 27 марта, что Наталию и Энвера Кузьминых объявили в розыск. По версии следствия, Наталия и Энвер Кузьмины организовали мошенническую схему в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках. Предположительно, они использовали аффилированные компании, чтобы оформить в частную собственность 80 нежилых помещений, которые использовались для размещения инженерной инфраструктуры.

С заявлением о возбуждении дела в полицию обратилось товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова», которое сменило связанную с фигурантами компанию «Реставрация-Н+». ТСН обнаружило проблему после инвентаризации.