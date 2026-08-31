В «Аэрофлоте» сообщили о давлении роста цен на керосин на финпоказатели

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) зафиксировал ускорение роста затрат на керосин во втором квартале 2026 года, что существенно повлияло на общую динамику расходов первого полугодия, сообщила авиакомпания 31 августа. По итогам второго квартала расходы «Аэрофлота» на авиатопливо выросли на 24,5% год к году, до 92,2 млрд руб., по итогам всего первого полугодия — на 13%, до 162,6 млрд руб. Средняя стоимость авиационного керосина увеличилась на 8,4%. По данным компании, в июне цены превысили 100 тыс. руб. за тонну.

Рост стоимости керосина — вызов для авиации, но топливный демпфер частично компенсирует расходы на ГСМ, говорится в презентации «Аэрофлота». По итогам первой половины 2026 года доходы компании от возврата акциза за авиатопливо и демпферным выплатам выросли в 3,7 раза, до 40,94 млрд руб.

Общие операционные расходы «Аэрофлота» в первом полугодии выросли на 21,6%, до 332,2 млрд руб. Компания также отметила увеличение трат на обслуживание пассажиров (на 9,4%, до 92,4 млрд руб.), в основном из-за повышения аэропортовых сборов в связи с реконструкцией терминалов, и рост расходов на персонал (на 16,1%, до 67,4 млрд руб.) после повышений окладов, утвержденных в 2025 году.

Выручка «Аэрофлота» за полугодие увеличилась на 3,6% год к году, до 429,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 0,4%, до 83,1 млрд руб., чистый убыток составил 0,6 млрд руб. Последний показатель, пояснили в компании, сформирован с учетом отрицательной валютной переоценки в сумме 0,5 млрд руб., ряда других эффектов, а также влияния указанных операций на изменение отложенных налоговых активов и обязательств.

Анатолий Костырев