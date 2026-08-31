В «Аэрофлоте» сообщили о давлении роста цен на керосин на финпоказатели
«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) зафиксировал ускорение роста затрат на керосин во втором квартале 2026 года, что существенно повлияло на общую динамику расходов первого полугодия, сообщила авиакомпания 31 августа. По итогам второго квартала расходы «Аэрофлота» на авиатопливо выросли на 24,5% год к году, до 92,2 млрд руб., по итогам всего первого полугодия — на 13%, до 162,6 млрд руб. Средняя стоимость авиационного керосина увеличилась на 8,4%. По данным компании, в июне цены превысили 100 тыс. руб. за тонну.
Рост стоимости керосина — вызов для авиации, но топливный демпфер частично компенсирует расходы на ГСМ, говорится в презентации «Аэрофлота». По итогам первой половины 2026 года доходы компании от возврата акциза за авиатопливо и демпферным выплатам выросли в 3,7 раза, до 40,94 млрд руб.
Общие операционные расходы «Аэрофлота» в первом полугодии выросли на 21,6%, до 332,2 млрд руб. Компания также отметила увеличение трат на обслуживание пассажиров (на 9,4%, до 92,4 млрд руб.), в основном из-за повышения аэропортовых сборов в связи с реконструкцией терминалов, и рост расходов на персонал (на 16,1%, до 67,4 млрд руб.) после повышений окладов, утвержденных в 2025 году.
Выручка «Аэрофлота» за полугодие увеличилась на 3,6% год к году, до 429,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 0,4%, до 83,1 млрд руб., чистый убыток составил 0,6 млрд руб. Последний показатель, пояснили в компании, сформирован с учетом отрицательной валютной переоценки в сумме 0,5 млрд руб., ряда других эффектов, а также влияния указанных операций на изменение отложенных налоговых активов и обязательств.
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 472 млн руб., что на 88,4% меньше, чем годом ранее. «Аэрофлот» получил чистый убыток в размере 0,6 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2025 года была получена чистая прибыль 74,3 млрд руб. Выручка группы за январь-июнь увеличилась на 3,6% — до 429,8 млрд руб., что связано с ростом операционных показателей. Операционные расходы «Аэрофлота» за первое полугодие 2026 года выросли на 9,7% — до 449,2 млрд руб., что объясняется повышением себестоимости в цепочке поставок и увеличением провозных емкостей на 3,1%.
Затраты «Аэрофлота» на авиакеросин по международной сети выросли более чем в два раза, а с начала 2026 года общий рост затрат на топливо составил 7%. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что механизм демпфера является стабилизирующим фактором, необходимым для предотвращения инфляционного роста тарифов. Однако, по словам Александровского, несмотря на удорожание топлива, «Аэрофлот» не ожидает резкого роста цен на авиабилеты, так как старается удерживать тарифы в рамках инфляционных коридоров.
В первом квартале 2026 года «Аэрофлот» зафиксировал скорректированный чистый убыток по МСФО в размере 8,8 млрд руб., что в 2,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Расходы на авиатопливо в первом квартале 2026 года остались практически без изменений по сравнению с первым кварталом 2025 года, составив 70,4 млрд руб. При этом в первом квартале 2025 года группа «Аэрофлот» получила скорректированный убыток по МСФО в размере 3,4 млрд руб., тогда как в первом квартале 2024 года была прибыль 6,5 млрд руб.