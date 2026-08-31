«Крепкий рубль и высокая ставка серьезно влияют на деятельность самых эффективных компаний»

Многие российские компании в последнее время отчитывались за первое полугодие 2026-го, и стало очевидным, что именно высокая ключевая ставка и крепкий рубль определяют их показатели. Подробности — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Сегодня будем говорить о российском рубле, о ключевой ставке. Высокая ставка негативно влияет на инвестиционный процесс, крепкий рубль — на показатели экспортно-ориентированных компаний. В этом отношении очень показательный и очень хороший пример — последняя отчетность группы «Черкизово». Как известно, это одна из эффективных и устойчивых российских компаний в своем секторе. Ее акции выглядели лучше всех в этом году: на фоне падающего рынка они были устойчивы и даже росли. Но здесь особенно интересно посмотреть на то, как макроэкономика начинает влиять на показатели группы.

Полная версия программы: