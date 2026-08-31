КАМАЗ сократил чистый убыток по МСФО на 29%

Чистый убыток автопроизводителя КАМАЗ по МСФО за первую половину 2026 года снизился на 29% год к году и составил 21,8 млрд руб. Это следует из отчетности корпорации, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Консолидированная выручка КАМАЗа выросла на 7% и достигла 164,8 млрд руб. На 10% увеличилась себестоимость продаж — до 151,8 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 19%, составив 13 млрд руб. Компания снизила на 55,5% операционный убыток — он составил 8 млрд руб.

Снижение убытков в КАМАЗе объясняют ростом в 1,5 раза продаж автомобилей флагманского поколения К5. Выручка компании увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды. В остальных областях выручка не изменилась либо незначительно снизилась. При этом общий рынок грузовых автомобилей в первой половине 2026 года упал на 15%.