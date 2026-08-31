КАМАЗ сократил чистый убыток по МСФО на 29%
Чистый убыток автопроизводителя КАМАЗ по МСФО за первую половину 2026 года снизился на 29% год к году и составил 21,8 млрд руб. Это следует из отчетности корпорации, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.
Консолидированная выручка КАМАЗа выросла на 7% и достигла 164,8 млрд руб. На 10% увеличилась себестоимость продаж — до 151,8 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 19%, составив 13 млрд руб. Компания снизила на 55,5% операционный убыток — он составил 8 млрд руб.
Снижение убытков в КАМАЗе объясняют ростом в 1,5 раза продаж автомобилей флагманского поколения К5. Выручка компании увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды. В остальных областях выручка не изменилась либо незначительно снизилась. При этом общий рынок грузовых автомобилей в первой половине 2026 года упал на 15%.
В первом полугодии 2026 года чистый убыток ПАО «КамАЗ» по РСБУ сократился на 33,4% до 13,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом выручка практически не изменилась, составив 127,2 млрд рублей. Валовая прибыль автозавода выросла более чем в два раза, достигнув 6 млрд рублей, несмотря на падение российского рынка грузовых автомобилей на 15%. Улучшение финансовых показателей компания объяснила ростом производительности труда на 5,6% и сокращением накладных и административных расходов, а также увеличением продаж флагманской модели грузовиков нового поколения K5.
В 2025 году группа «КамАЗ» понесла 37 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что в 11 раз превысило показатель 2024 года, когда убыток составлял 3,35 млрд рублей. За тот год выручка сократилась на 2,5% до 315,2 млрд рублей, а валовая прибыль уменьшилась почти в 32 раза, до 757,1 млн рублей. На российский рынок грузовиков (массой свыше 14 тонн) в 2025 году оказали давление избыток китайской техники, завезенной в 2024 году, высокая ключевая ставка и рост издержек.
Глава «КамАЗа» Сергей Когогин заявил в марте 2026 года, что компания не ожидает получить прибыль по итогам 2026 года и значительно скорректировала инвестиционную программу. Он отметил, что концерн стремится выйти хотя бы «в ноль».