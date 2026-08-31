Adobe даст всем жителям Саудовской Аравии бесплатный доступ к ИИ-инструментам

Американская технологическая компания Adobe объявила о расширении партнерства с Министерством коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии и местным разработчиком искусственного интеллекта (ИИ) Humain. Общая сумма соглашения оценивается более чем в $4 млрд. Оно, в частности, предусматривает, что все граждане и жители Саудовской Аравии получат бесплатный доступ к ИИ-инструментам Adobe.

По условиям соглашения все 27 млн жителей этой страны получат доступ к годовой бесплатной подписке на нейросети Adobe Firefly Standard и Adobe Express Premium, в том числе на ИИ-модели для обработки и генерации изображений. В заявлении говорится, что бесплатный доступ можно будет получить с конца 2026 года.

Ранее Adobe и Humain уже сообщали о партнерстве в разработке ИИ-инструментов на арабском языке, а также моделей для работы с изображениями.

Яна Рождественская