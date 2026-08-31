Ставка возьмет паузу

Центробанк вновь допустил, что возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это следует из проекта основных направлений денежно-кредитной политики, который опубликовал регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В документе описаны четыре сценария. Базовый, в частности, предполагает, что до конца 2026 года нормализуется обстановка на Ближнем Востоке. Мировые цены на энергоносители снизятся, и цена российской нефти для налогообложения в 2027-м будет около $50 за баррель. Одновременно санкции против России продолжат ограничивать экспорт, импорт и доступ к технологиям.

При этом все прогнозы гласят, что по итогам 2026-го средняя ключевая ставка будет в пределах 14,5-14,6%.

То есть либо в ближайшее время значение 14% годовых останется неизменным, либо на одном из заседаний пойдут на снижение в диапазоне 25-50 б. п. Иного рынок уже не ждал, отмечает заместитель генерального директора «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров:

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

«Еще с июльского заседания ЦБ отмечает влияние топливного рынка на инфляцию. Мы уже видим реализацию вторичных эффектов. Диапазон по ключевой ставке закладывается рынком. По последним недельным данным, мы идем ближе к верхней границе прогноза по инфляции. Ожидать понижения ставки сейчас было бы излишне оптимистично. Последние шаги по 25 б. п. не приводят к восстановлению рынка или снижению доходности ОФЗ — они устойчиво находятся на уровнях 16% и выше для средней длины.

Проблема не в текущем значении ставки, а в траектории снижения. Если бы при той же инфляции было принято решение снижать ставку шагами в 1 п. п., это дало бы позитивный эффект для рынков, но могло бы ускорить инфляцию и обесценение рубля. Совокупно экономика бы потеряла. Важно, что ЦБ не допустил турецкого сценария, который был весьма возможен несколько лет назад».

Центробанк признал, что в 2026-м не удастся достичь цели по инфляции — 4%.

Все сценарии предполагают темпы роста цен в 6-7% по итогам 2026 года. А рисковый сценарий описывает ускорение до двузначных чисел уже в 2027 году. Этот сценарий учитывает предполагаемый мировой финансовый кризис, на фоне которого в России не удастся быстро восстановить производственные мощности в отдельных отраслях. Крайне осторожный прогноз регулятора вполне оправдан, говорит экономист Евгений Надоршин:

«ЦБ рассматривает ситуацию в 2026 году как во многом предопределенную. Самое разумное в сентябре — взять паузу. Регулятор уже провел, возможно, на несколько снижений больше, чем следовало бы без шоков. Положительные темпы роста экономики обеспечены исключительно потребительским спросом. Другие сектора не дают вклада.

Если убрать рост потребительского спроса с марта 2026-го, положительной динамики ВВП не останется. Вопрос в том, временное это явление или нет. Я считаю его временным, но могу ошибаться. Рисковый сценарий с двузначной инфляцией не стоит сбрасывать со счетов. Если дихотомия сохранится, важно, чтобы ЦБ не совершил ошибку со ставкой».

Кроме того, Центробанк изменит с понедельника на среду начало действия новой ключевой ставки после заседаний. Ближайшее из них пройдет 11 сентября.

Александра Абанькова, Никита Путятин