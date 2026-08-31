ООН потребовала от стран выплат за участие в работорговле
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD) ООН заявил, что негативные последствия работорговли до сих пор сказываются на африканцах и чернокожих, живущих в других местах. По его мнению, страны, участвовавшие в атлантической работорговле, должны рассмотреть возможность выплат и других мер компенсации.
Помимо выплат комитет требует таких мер, как открытие архивов, в которых хранятся документы о работорговле, создание мемориалов ее жертвам, организация комиссий по исследованию этой проблемы.
CERD сообщает, что в XVI–XIX веках в рабство были проданы по меньшей мере 12,5 млн африканцев, и называет это крупнейшим насильственным перемещением в истории. Как пишет Reuters, многие страны, причастные к работорговле, отказываются выплачивать компенсации за это, заявляя, что в те времена не было международных законов, которые запрещали бы торговлю людьми.
Однако, по мнению CERD, обязанность компенсировать последствия работорговли вытекает не из законов соответствующих эпох, а из принятой Генассамблеей ООН в 1965 году Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Комитет считает, что страны, участвовавшие в работорговле, должны нести ответственность за ее последствия, которые до сих пор негативно влияют на современных людей африканского происхождения.
Призывы к выплате репараций за трансатлантическую работорговлю официально выдвигают Ямайка, Барбадос и другие карибские государства, а также страны Африканского союза. Обсуждение данного вопроса активизировалось в 2025–2026 годах на 7-м саммите Евросоюза и Африканского союза, а резолюции по этому вопросу были приняты в 2013–2014 годах.
В апреле 2026 года британская правая партия Reform UK призвала прекратить выдачу виз гражданам стран, требующих от Великобритании компенсации за участие в работорговле. В докладе 2023 года, подготовленном бывшим судьей Международного суда ООН Патриком Робинсоном, возможные выплаты Великобритании 14 странам, пострадавшим от работорговли, оцениваются в $24 трлн.
Ранее, в июле 2025 года, правительство Франции уведомило ООН о готовности выплатить репарации Нигеру за массовые убийства местных жителей в 1899 году, хотя официально власти Франции не признают факт массовых расправ и не берут на себя ответственность. В ноябре 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что репарации для бывших колониальных стран не связаны с передачей денег, а премьер-министр Кир Стармер тогда же подтвердил, что страна не собирается выплачивать репарации.