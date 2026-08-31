ООН потребовала от стран выплат за участие в работорговле

Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD) ООН заявил, что негативные последствия работорговли до сих пор сказываются на африканцах и чернокожих, живущих в других местах. По его мнению, страны, участвовавшие в атлантической работорговле, должны рассмотреть возможность выплат и других мер компенсации.

Помимо выплат комитет требует таких мер, как открытие архивов, в которых хранятся документы о работорговле, создание мемориалов ее жертвам, организация комиссий по исследованию этой проблемы.

CERD сообщает, что в XVI–XIX веках в рабство были проданы по меньшей мере 12,5 млн африканцев, и называет это крупнейшим насильственным перемещением в истории. Как пишет Reuters, многие страны, причастные к работорговле, отказываются выплачивать компенсации за это, заявляя, что в те времена не было международных законов, которые запрещали бы торговлю людьми.

Однако, по мнению CERD, обязанность компенсировать последствия работорговли вытекает не из законов соответствующих эпох, а из принятой Генассамблеей ООН в 1965 году Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Комитет считает, что страны, участвовавшие в работорговле, должны нести ответственность за ее последствия, которые до сих пор негативно влияют на современных людей африканского происхождения.

Яна Рождественская