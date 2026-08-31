Центробанк снова установил курс евро выше 100 рублей

Центробанк установил официальный курс евро на 1 сентября на уровне 100,57 руб., указывается на портале ЦБ. 28 августа показатель превысил отметку в 100 руб. впервые с 11 февраля 2025 года.

Сегодняшний официальный курс евро составил 99,68 руб. Курс доллара на 1 сентября Банк России установил на уровне 86,38 руб., а юаня — 12,86 руб. Сегодня показатели составили 86,38 и 12,73 руб. соответственно.

28 августа установленный Центробанком курс евро составил 100,3 руб. Это оказалось самым высоким значением с 11 февраля 2025 года, когда показатель составлял 100,5 руб.