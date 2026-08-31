Этика воздержания

В Общественной палате РФ 31 августа представили обновленный Кодекс этики наблюдателя. Общественным контролерам строго запрещено разжигать какую-либо рознь и распространять непроверенные сведения, а также рекомендовано воздерживаться от публичных высказываний и оценок, которые могут быть расценены как подрыв доверия к избирательной системе. Нарушение запрета грозит наблюдателю отзывом. Авторы документа рассчитывают, что придерживаться тех же этических норм будут и другие участники избирательного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наблюдатели на выборах-2026 получат несколько новых прав и много новых обязанностей

Фото: Евгений Костин / Новое дело-Newsteam/Новое дело-Newsteam / Коммерсантъ Наблюдатели на выборах-2026 получат несколько новых прав и много новых обязанностей

Фото: Евгений Костин / Новое дело-Newsteam/Новое дело-Newsteam / Коммерсантъ

«Золотой стандарт» общественного наблюдения за голосованием был презентован на заседании координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием. Это своего рода чек-лист для наблюдателя, который содержит ключевые критерии оценки хода голосования. Теперь, рассказал исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков, документ включает 77 пунктов оценки для основного дня голосования 20 сентября и 62 пункта — для двух предшествующих дней. Отдельные чек-листы посвящены голосованию на труднодоступных и приграничных территориях, детализировано наблюдение за процедурами, касающимися использования сейф-пакетов для хранения бюллетеней, учтены стандарты использования комплексов электронного голосования там, где они будут применяться.

Одно из новых направлений мониторинга — организация контроля за соблюдением доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Также уделено внимание наблюдению в территориальных избиркомах. «Мы можем сказать, что наблюдатель готов к любой нештатной ситуации»,— резюмировал господин Песков. По его данным, обучение уже прошли более 111 тыс. человек, которым в дни голосования предстоит выйти на участки, и в целом система общественного контроля полностью готова к предстоящей федеральной кампании.

Существенно обновлен и Кодекс этики общественного наблюдателя. Он действует с 2021 года, но до последнего времени представлял собой довольно краткий (всего семь пунктов) перечень принципов, которыми должен руководствоваться контролер. Новая версия документа, которая прошла обсуждение в регионах и утверждена советом ОП, состоит уже из нескольких разделов и содержит гораздо более пространный перечень обязанностей наблюдателя, а также предусматривает санкции за их нарушение.

Наблюдатель по-прежнему обязан сохранять политическую нейтральность и воздерживаться от любых действий, которые могут быть истолкованы как выражение предпочтения какому-либо кандидату или партии. При этом давать оценку проведению выборов он может только после официального установления итогов голосования. Среди новых пунктов кодекса — запрет использовать либо распространять непроверенные или заведомо ложные сведения, а также категорическое требование воздерживаться от любых высказываний или действий, которые могут быть истолкованы как разжигание розни либо клевета на участников процесса. Наблюдатель теперь обязан иметь при себе направление и предъявлять его по первому требованию, а также должен уважать государственные символы. При этом он не должен препятствовать работе комиссии или вмешиваться в процедуру подсчета голосов, хотя имеет право знакомиться с протоколами и даже выступать с особым мнением.

Наблюдатель также обязан «воздерживаться от публичных высказываний, оценок и комментариев, которые могут быть расценены как подрыв доверия к избирательной системе» и не допускать конфликта интересов.

В случае грубого нарушения предписаний кодекса он может быть досрочно отозван Общественной палатой. Грубым нарушением признаются сокрытие иностранного гражданства или вида на жительство, членства в политической партии или статуса доверенного лица участника кампании, вмешательство в работу избирательной комиссии, публичное объявление недостоверных результатов голосования до официального подведения итогов и даже «самовольное покидание избирательного участка в течение времени голосования и подсчета голосов без уважительной причины».

Как пояснил “Ъ” член ОП доцент МГИМО Владимир Шаповалов, введение упомянутых санкций не потребовало установления каких-то дополнительных процедур: у ОП уже есть право отзывать наблюдателей, и она может им воспользоваться, если общественный контролер грубо нарушает нормы этики. Представляя собравшимся новую редакцию кодекса, господин Шаповалов выразил надежду на то, что придерживаться обозначенных этических норм будут не только общественные наблюдатели, но и их коллеги, назначенные политическими партиями, а также в целом участники избирательного процесса.

Анастасия Корня