Заемщики дали газу

По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года жители Черноземья взяли автокредитов на 47,3 млрд руб. Объемы выдач увеличились на 42,5%, в то время как в 2025-м в макрорегионе автокредитование сократилось. Больше всего выдачи выросли в Орловской области. Эксперты объясняют динамику в первом полугодии реализацией отложенного спроса и субсидиями от производителей авто, сделавшими кредиты более доступными.

Высокие ставки не смогли разубедить жителей Черноземья в покупке автомобилей не по средствам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За первое полугодие, с января по июнь 2026 года в Черноземье на 42,5% вырос объем выдач автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47,3 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении ЦБ. Показатель увеличился во всех областях макрорегиона, и наиболее заметно — в Орловской области, где объем выдач составил 3,8 млрд руб., что на 53,5% больше, чем годом ранее.

В Липецкой области автокредитование выросло на 50,5% — до 6,8 млрд руб., а в Тамбовской — на 43,9%, до 5,3 млрд руб. В Воронежской области жители взяли автокредитов на 14,7 млрд руб., что является самым высоким показателем в макрорегионе (рост год к году на 42%).

В Курской области объем выдач кредитов на покупку авто вырос на 40% — до 6,8 млрд руб. Меньше всего в Черноземье автокредитование увеличилось в Белгородской области — на 36%, до 10 млрд руб.

В ЦБ отмечают заметный рост объемов выдач автокредитов.

В денежном выражении на автокредиты пришлось около 11% общего объема выданных потребительских кредитов.

Данными о динамике выдач в количественном выражении регулятор не владеет, как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ЦБ.

В июле по сравнению с июнем автокредитование сократилось в денежном выражении в большинстве областей Черноземья, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Заметнее всего в Тамбовской области — на 22%, до 892 млн руб. В Белгородской области — на 12%, до 1,7 млрд руб., в Воронежской — на 10%, до 2,6 млрд руб., а в Курской области — на 3%, до 1,3 млрд руб. В Липецкой области объем выдач автокредитов остался на уровне прошлого месяца — 1,3 млрд руб., а в Орловской показатель даже увеличился — на 2%, до 770 млн руб.

За семь месяцев, с января по июль 2026-го всего в Черноземье, по данным ОКБ, выдали 42 тыс. автокредитов на 56,5 млрд руб. В Белгородской области было выдано 8,4 тыс. займов на 11,7 млрд руб. В Воронежской области — 13,2 тыс. займов на 17,5 млрд руб., в Липецкой — 6,1 тыс. автокредитов на 8,2 млрд руб., в Курской — 6 тыс. займов на 8,2 млрд руб., в Тамбовской — 4,8 тыс. на 6,3 млрд руб., а в Орловской — 3,4 тыс. на 4,6 млрд руб.

В целом в России за семь месяцев было оформлено 680,2 тыс. автокредитов на 1 трлн руб., что на 33% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2025-го. В июле было выдано 104 тыс. займов на 164,3 млрд руб. (рост на 4% к предыдущему месяцу).

Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко отметил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что в банке также фиксируют увеличение объемов выдач в Черноземье на 45–50% в первой половине 2026-го. «Спрос в регионах присутствия оставался стабильно высоким на протяжении всего полугодия. Граждане стремились закрыть сделки как в сегменте новых машин, так и на вторичном рынке до ожидаемого роста стоимости автомобилей и дальнейшего ужесточения условий кредитования»,— пояснил господин Еременко.

По мнению представителя Инго Банка, основным драйвером роста стали инфляционные ожидания покупателей на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ и регулярных новостей об индексации утилизационного сбора, а также реализация отложенного спроса.

Кроме того, сказалось насыщение рынка: «Дилеры полностью преодолели дефицит предложения и сформировали широкий ассортимент».

Ведущий эксперт управляющей компании «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов связывает динамику с ростом использования субсидированных программ от автопроизводителей, которые «сделали кредиты доступнее на фоне рыночных ставок». «Также повлияли увеличение стоимости автомобилей из-за изменения утилизационного сбора и адаптация банков к новым регуляторным требованиям ЦБ. Банки продолжили выдавать кредиты более платежеспособным клиентам, что поддержало объемы в денежном выражении»,— полагает господин Баранов.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова замечает, что более заметное увеличение объемов выдач в Орловской области объясняется небольшим объемом рынка, где «даже ограниченное увеличение числа сделок влияет на динамику».

«Здесь также могли сыграть роль активность отдельных дилеров и партнерские программы банков с автопроизводителями. Белгородская область остается одним из крупнейших рынков в макрорегионе. Более умеренный процентный прирост может быть следствием высокой базы прошлого года, а также более осторожного спроса и консервативной оценки кредитоспособности заемщиков банками»,— заключает эксперт.

Егор Якимов