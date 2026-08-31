Три белгородские компании отремонтируют дороги в Старом Осколе почти за 600 млн

В Старом Осколе Белгородской области три местные компании получили контракты на капитальный ремонт автомобильных дорог. Речь идет об ООО «Белдорстрой», АО «Автодор» и ООО «Дримкар». Подрядчикам требуется выполнить работы с 1 апреля по 30 июля 2027 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Все три аукциона признали несостоявшимися, поскольку белгородские компании были единственными участниками торгов. С ними заключили контракты по начальной цене.

«Белдорстрой» выполнит работы за 247 млн руб. Из этих средств почти 187 млн руб. предполагается направить на ремонт около 2,8 км автодороги по проспекту Алексея Угарова — на участке от пересечения с улицей Архитектора Бутовой до конца Северного путепровода. Кроме того, планируется отремонтировать отрезок проспекта Алексея Угарова от въездной стелы со стороны Магистрали 1-1 и улицу Димитрова на участках от Комсомольского проспекта до проспекта Губкина и от улицы Матросова до Гуменской.

Контракт стоимостью 183 млн руб. получил «Автодор». Победитель выполнит капитальный ремонт на проспекте Победы, улице Вешней, Майской, проспекте Цыцугина, улице Урицкого, а также на улице Наседкина и дублерах Молодежного проспекта и проспекта Угарова.

«Дримкар» получил контракт стоимостью 154,1 млн руб. Эта компания обновит Комсомольский проспект и улицу Комсомольскую в Старом Осколе, а также:

улицы Ерошенко в селе Обуховка;

улицы Дорожной, 4-го Майского переулка, Заводской улицы и Заводского переулка в селе Песчанка;

улицы Закотельной в селе Дмитриевка.

По данным Rusprofile, ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности — работы в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и учредителем выступает Николай Степашов с долей 51%, а совладельцем значится Владимир Степашов с долей 49%. В 2025 году выручка компании составила 5 млрд руб., что на 8,2% больше, чем в 2024-м (4,7 млрд руб.). Чистая прибыль выросла более чем в два раза — с 50 млн руб. в 2024 году до 121 млн руб. в 2025-м. АО «Автодор» зарегистрировано в сентябре 2024 года в городе Губкине Белгородской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 314,9 млн. руб. Директором компании является Михаил Куц. Единственным учредителем выступает администрация Губкинского округа. В 2025 году выручка компании составила 689 млн руб., увеличившись почти втрое по сравнению с 231 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль выросла с 280 тыс. до 567 тыс. руб. — более чем в два раза. ООО «Дримкар» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2014 году. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Директором и учредителем выступает Алексей Солодовник. В 2025 году выручка компании составила 429 млн руб., что ниже уровня 2024 года (631 млн руб.). Чистая прибыль снизилась почти в два раза — с 71 млн до 38 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян отремонтирует автомобильную дорогу «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей в Валуйском округе Белгородской области. Стоимость контракта составила 297,1 млн руб.

Мария Свиридова