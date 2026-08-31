«Единогласный принцип принятия решений никто не отменял»

ЕС готовит новые антироссийские санкции. Очередной пакет предполагается утвердить, предположительно, в середине октября 2026-го. Германия планирует ввести собственные ограничительные меры против Москвы. Причина — инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига в начале августа того же года. Россия свою причастность к этим событиям категорически отвергает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что осенью Евросоюз попытается применить принципиально новую санкционную модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Евросоюз готовит очередной, уже 22-й по счету, пакет антироссийских санкций. По сложившейся традиции его обещают сделать масштабным и разрушительным. Впрочем, так получается не всегда. Единогласный принцип принятия решений пока что не отменен. Как показывает практика, у каждого участника находятся свои возражения и замечания, которые нельзя не учитывать. По данным Politico, в черный список предполагается внести около 1,6 тыс. граждан и компаний. Им грозит заморозка активов, запреты на поездки по территории сообщества и торговые ограничения.

Но интересно другое. Германия завершает расследование инцидентов в аэропорту Лейпцига и обещает серьезные ответные меры.

В ночь на 5 августа беспилотник был обнаружен на летном поле в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124 с боеприпасами. Немецкие следователи полагают, что он был начинен взрывчаткой с детонатором и успел врезаться в крылатую машину. Однако взрывное устройство не сработало. Также есть информация, что дронов было три. Кроме указанного выше, второй аппарат столкнулся в воздухе с грузовым самолетом компании DHL. Третий был обнаружен в окрестностях воздушного узла. Он был также со взрывчаткой. Тем не менее серьезных последствий удалось избежать.

По предварительным данным расследования, устройства объявлены российскими. В этой связи канцлер Фридрих Мерц готовит против Москвы серьезные ответные меры совместно с ЕС и НАТО. Однако это будут чисто меры Германии, а не всего объединения. Как отмечается, есть намерение в первую очередь ударить по российским объектам влияния — так называемым. В том числе и по партии «Альтернатива для Германии» накануне важных для нынешней власти выборов на востоке страны. Кроме того, рассматривается возможность увеличить поставки оружия Украине. Вспоминаем ракеты Taurus, которые Берлин до сего момента отказывался передавать.

Однако в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — как говорится — всякое может быть.

Но вернемся к очередному пакету санкций всего Европейского сообщества. Похоже, что обкатывается именно новый механизм, когда каждая страна-участник предлагает свои санкционные решения, которые ей выгодны, которые ее устроят. То есть механизм работает снизу вверх, а не сверху вниз, как раньше. ЕС потом все это суммирует и утверждает. Вполне вероятно, что своеобразный пилотный проект предполагается обкатать на самой мощной пока что экономике пока еще объединенной Европы. А затем внедрить на общесоюзном уровне.

Что еще важно сказать: Россия свою причастность к инцидентам в аэропорту Лейпцига категорически отвергает и называет произошедшее «умышленной провокацией украинских и европейских спецслужб с целью дополнительной раскачки ситуации».

Дмитрий Дризе