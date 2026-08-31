Петербургский фонд капремонта требует с белгородской фармкомпании полмиллиарда

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга к белгородской фармацевтической компании ООО «Медторг» Ольги Нечаевской. Сумма требований составляет 515 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, спор отнесен к категории экономических и связанных с гражданскими правоотношениями. «Медторг» ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

ООО «Медторг» зарегистрировано в 2015 году в Белгороде. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит фирмой Ольга Нечаевская. В 2025 году выручка общества составила 111 млн руб., увеличившись на 16%. Чистая прибыль выросла на 69% — до 43 млн руб. С 2016 года с компанией было заключено 208 госконтрактов на 843 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются Белгородская клиническая облбольница Святителя Иоасафа (557,5 млн руб.), горбольница №2 Белгорода (102,5 млн руб.) и минздрав Белгородской области (95,1 млн руб.).

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал о покупке столичной «Ригла-здравсити» воронежской сети аптек «Здоровый город». Стоимость могла без учета существующих обременений составить от 370 до 430 млн руб.

Егор Якимов