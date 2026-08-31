В Польше загорелся завод по производству БПЛА

В польском городе Скаржиско-Каменна произошел пожар на заводе крупнейшего в стране производителя беспилотников WB Electronics. Обошлось без пострадавших. Об этом заявила полиция Свентокшиского воеводства в соцсети X.

По данным ведомства, около полуночи 31 августа (1:00 мск) один из сотрудников завода сообщил правоохранительным органам о срабатывании датчика проникновения, вскоре после чего стало известно о пожаре. В тушении участвовали пять бригад, на ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. На месте ЧП, помимо полицейских, работали кинологи.

Официально причины возгорания не установлены. Польское Onet пишет, что власти не исключают версию с поджогом завода. На камерах видеонаблюдения, уточняет издание, видно перелезавшего через забор мужчину в балаклаве.

WB Electronics — одна из ведущих частных оборонных компаний в Польше, принадлежит WB Group. Занимается разработкой и производством беспилотников, средств связи, систем управления огнем и кибербезопасности. Шесть лет назад на Украине начала работать «дочка» WB Electronics — WB Ukraine.