Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности штата центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Численность штата увеличена с 1 июля, указано в документе. С 1 января 2024 года центральный аппарат ФСО был расширен до 775 человек, с 1 января 2025-го — до 785.

ФСО — одна из спецслужб России, деятельностью которой руководит лично президент. ФСО отвечает за безопасность первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикеров палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора.