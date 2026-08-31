Премьер Испании допустил причастность России к миграционному кризису в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия может быть причастна к миграционному кризису в эксклаве Сеута на границе с Марокко. Наплыв мигрантов в Сеуту начался в конце июля, туда прибыли более 70 тыс. человек, некоторые — вплавь.

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Фото: Fabian Bimmer / Reuters Педро Санчес

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением»,— рассказал господин Санчес в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, упомянутое движение использует тему миграции для нападок не только на Испанию, но и на всю Европу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК заметил, что Россия к миграционному кризису в Сеуте отношения не имеет.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Педро Санчеса окружили обвинениями».