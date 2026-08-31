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Премьер Испании допустил причастность России к миграционному кризису в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия может быть причастна к миграционному кризису в эксклаве Сеута на границе с Марокко. Наплыв мигрантов в Сеуту начался в конце июля, туда прибыли более 70 тыс. человек, некоторые — вплавь.

Педро Санчес

Педро Санчес

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Педро Санчес

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением»,— рассказал господин Санчес в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, упомянутое движение использует тему миграции для нападок не только на Испанию, но и на всю Европу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК заметил, что Россия к миграционному кризису в Сеуте отношения не имеет.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Педро Санчеса окружили обвинениями».

Составлено ИИ-Ассистентъ

К середине августа 2026 года кризис с мигрантами в испанских анклавах Сеута и Мелилья продолжал обостряться, несмотря на отсутствие массовых прорывов границы 15 августа, которых ожидали власти Испании и Марокко. Испанская оппозиция, в частности Народная партия и ультраправая партия Vox, усилила требования об отставке премьер-министра Педро Санчеса и уголовном преследовании его самого, а также членов правительства.

Марокко, со своей стороны, также высказывало претензии к Испании, анонсировав возможную приостановку соглашения об экстрадиции и напомнив о своих территориальных притязаниях на Сеуту и Мелилью. Европейские партнеры Испании критиковали Мадрид за миграционную политику, а Дания, Польша, Финляндия и Италия выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны из-за неспособности защитить внешнюю границу.

Еврокомиссия не нашла прямой связи между началом миграционного кризиса в Сеуте и информационным влиянием России, несмотря на то, что отдельные российские каналы пытались ухудшить ситуацию, распространяя упрощенную информацию с 30 июля. По словам представителя ЕК Гийома Мерсье, спровоцировавшую кризис дезинформацию распространяли организации по торговле людьми. Испанское МВД также считает, что кризис был спровоцирован сетями торговли людьми.

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