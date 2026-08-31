РБК узнал о возможном переходе главы Минтранса Никитина на пост вице-премьера
РБК: Андрей Никитин рассматривается как основной кандидат на пост вице-премьера
Главу Минтранса Андрея Никитина рассматривают как основного кандидата на пост зампреда правительства, курирующего транспортный сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Представитель господина Никитина от комментариев отказался, пишет издание. По словам собеседников РБК, действующий вице-премьер Виталий Савельев покинет правительство после выборов в Госдуму. Он выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия».
Виталий Савельев занимает свой пост с 2024 года, до этого отдельной должности вице-премьера, ответственного за транспорт, не было. Андрей Никитин пришел на министерскую должность в июле 2025 года после нескольких месяцев на посту замглавы Минтранса. Он сменил на этой должности Романа Старовойта (покончил с собой после отставки). С 2017 года господин Никитин был губернатором Новгородской области.
Виталий Савельев, вице-премьер Правительства России, курирующий развитие транспорта, может баллотироваться в Государственную Думу в сентябре 2026 года. По сообщениям источников, он рассматривает возможность возглавить одну из региональных групп списка «Единой России» в Центральном федеральном округе. Должность вице-премьера Савельев занимает с 2024 года, ранее он был министром транспорта и руководил «Аэрофлотом» с 2009 по 2020 год.
Андрей Никитин был назначен исполняющим обязанности министра транспорта 7 июля 2025 года, а на следующий день, 8 июля, Госдума единогласно утвердила его в этой должности. До этого, в феврале 2025 года, Никитин был назначен заместителем министра транспорта РФ, где курировал цифровую трансформацию и автоматизацию транспортного комплекса страны. С 2017 по 2025 год он занимал пост губернатора Новгородской области.