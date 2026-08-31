РБК узнал о возможном переходе главы Минтранса Никитина на пост вице-премьера

Главу Минтранса Андрея Никитина рассматривают как основного кандидата на пост зампреда правительства, курирующего транспортный сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Представитель господина Никитина от комментариев отказался, пишет издание. По словам собеседников РБК, действующий вице-премьер Виталий Савельев покинет правительство после выборов в Госдуму. Он выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия».

Виталий Савельев занимает свой пост с 2024 года, до этого отдельной должности вице-премьера, ответственного за транспорт, не было. Андрей Никитин пришел на министерскую должность в июле 2025 года после нескольких месяцев на посту замглавы Минтранса. Он сменил на этой должности Романа Старовойта (покончил с собой после отставки). С 2017 года господин Никитин был губернатором Новгородской области.