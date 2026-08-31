Футболист сборной Франции Брэдли Барколя перешел в «Ливерпуль»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе французского вингера Брэдли Барколя. Контракт с игроком рассчитан до лета 2032 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэдли Барколя

Фото: liverfc Брэдли Барколя

Фото: liverfc

«Для меня большая честь представлять ''Ливерпуль''. Я очень счастлив. Это заняло много времени, но сегодня я действительно счастлив, что могу выступать за этот клуб. Все, чего я хочу, — это быть на поле и играть»,— приводит пресс-служба команды слова футболиста. За «Ливерпуль» он будет играть под 29-м номером.

По информации Sky Sports, сумма трансфера 23-летнего Брэдли Барколя из французского ПСЖ составила £120 млн. Его переход стал самой дорогой продажей для клуба из чемпионата Франции в зарубежную команду.

В составе ПСЖ Барколя завоевал 13 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем Лиги чемпионов. Также он выступал за «Лион».

Арнольд Кабанов