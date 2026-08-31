Краткая история исландско-британских «тресковых войн»

Исландия боролась за расширение зоны рыболовства вокруг острова начиная с 1950-х годов. Тогда она расширила свою исключительную экономическую зону на шельфе с 3 до 4 миль от береговой линии, но британцы в ответ ввели эмбарго на исландскую рыбу. Исландию выручил СССР, начав скупать ее сельдь. Закончилась война в 1956 году, Лондон уступил под давлением Организации экономического сотрудничества и развития.

В 1958 году Исландия впервые ввела 12-мильную зону на своем шельфе, Лондон в ответ прислал военные корабли для охраны своих траулеров. Однако в 1961 году Великобритания признала 12-мильную зону.

В начале 1970-х Рейкьявик расширил границу исключительной экономической зоны до 50 миль. В новой «тресковой войне» исландцы резали чужие сети минными резаками и таранили суда противника. В итоге не имеющая военного флота страна выиграла очередную «тресковую войну».

В 1975–1976 годах Исландия установила 200-мильную зону своего рыболовства на шельфе. За этим последовали разрыв дипломатических отношений с Великобританией и угрозы закрытия базы НАТО в исландском Кеблавике. Великобритания тогда полностью капитулировала, и дипотношения двух стран были восстановлены через три месяца.