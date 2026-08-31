Сентябрьские цветы оттягивают кошелек

На букеты к 1 сентября россияне тратят в среднем 3-5 тыс. руб. В эту сумму укладываются 40% покупателей, подсчитали в сервисе «Мегамаркет». Подавляющее большинство школьников принесут своим учителям розы — на этот цветок приходится 90% всех покупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Стоимость композиций за год выросла незначительно — всего на 6%. Цену российскому рынку диктуют импортеры, пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова:

«Импорт занимает более 70% рынка, он и диктует условия. Ввезенный цветок дешевле отечественного, потому что растет в более благоприятном климате. В странах-экспортерах (Эквадор, Кения) расходы на досветку, отопление и воду составляют копейки. Основные затраты на импортный цветок — транспортировка. Приходится сдерживать цены, несмотря на инфляцию и рост цен на энергоресурсы.

В России более 50% потребления приходится на розу. Многие комбинаты сфокусированы только на ее выращивании. Остатки могут выращивать другие культуры — тюльпаны, хризантемы, горшечные растения. Но гладиолусами, насколько я слышала, никто не занимается».

Москвичи накануне 1 сентября штурмуют Рижский рынок. Его администрация решила продлить время работы до 22:00 мск.

Там цена букетов стартует от 1 тыс. руб. и доходит до 6 тыс. руб. — столько стоит композиция из длинных эквадорских роз. С каждым часом вокруг рынка плотнее выстраиваются пробки, и многие покупатели предпочитают заказать доставку. Но курьеров сейчас остро не хватает, рассказал владелец салона цветов Александр Шкляр:

«В 2026 году сложнее: курьеров не хватает. Самый лучший фирменный букетик стоит 2,5 тыс. руб. — на 500 руб. дороже, чем в 2025 году. Пион, винная роза, гвоздика необычных цветов (голубых, сиреневых, розовых), гортензия и сухоцветы — это топ, самое лучшее, что есть».

В 2026 году оборот цветочных онлайн-магазинов вырос на четверть по сравнению с 2025-м, пишут «Ведомости». Кроме букетов, там заказывают для учителей другие подарки — в основном сладости, говорит представитель маркетплейса Flowwow Валерий Пятаев:

«Сейчас сложно делать выводы по спросу — большинство заказов приходится на последние 12 часов перед праздником. Но по предзаказам мы видим динамику, схожую с 2025 годом, и ожидаем рост. Медианный чек вырос на 6% — до 3,25 тыс. руб. Самые популярные позиции: розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Кроме цветов, дарят сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Среди десертов — клубника в шоколаде, среди комнатных растений — флорариумы и орхидеи».

В целом цветов в России стали покупать меньше.

По данным Торгово-промышленной палаты, объемы реализации в деньгах за первое полугодие 2026-го упали на 4%. Общая сумма оценивается в 266 млрд руб. 1 сентября продавцы тоже рекордов не ждут — все больше школьников участвуют в акции «Дети вместо цветов»: дарят учителю только один букет от класса, а большую часть средств направляют на благотворительность. В 2025 году в рамках акции собрали 96 млн руб. — рекорд за 11 лет.

Светлана Белова