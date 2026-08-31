В Самаре за избитого отцом ребенка заступился старший брат

Об инциденте с избиением девятилетнего мальчика в Самаре стало известно после того, как в ситуацию вмешался старший брат пострадавшего ребенка. Именно он сообщил о факте домашнего насилия через соцсети. После этого соответствующее сообщение поступило на личную страницу главы города Ивана Носкова в соцсети «ВКонтакте», и на место оперативно направили сотрудников отдела опеки и попечительства. Об этом сообщил Иван Носков.

«Защитником стала, к сожалению, не мать, как хотелось бы, а старший брат девятилетнего мальчика. Он и сам, по сути, еще ребенок, подросток. Сообщил о случившемся, как сумел — через социальные сети», — написал чиновник в своем канале в MAX.

Сейчас пострадавший мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывают необходимую помощь. Психологическую поддержку предоставят всем троим детям из семьи. Правоохранительные органы уже приступили к разбирательству: участники инцидента дали показания, проведена внутренняя проверка, опрошены свидетели, в том числе соседи.

Проверку по факту случившегося проводят СУ СКР по Самарской области и прокуратура. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Глава Самары поблагодарил горожан, которые не остались в стороне, и отдельно обратился к женщинам, столкнувшимся с насилием: по его словам, важно не бояться просить о помощи, поскольку главная задача — сохранить безопасность детей.

При выявлении фактов домашнего насилия власти призывают незамедлительно обращаться за помощью. Сообщить о происшествии можно по телефону горячей линии 8 (800) 2000 112, с мобильного — 124, либо вызвать полицию по номеру 102.

Георгий Портнов