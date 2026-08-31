Глава СКР и прокуратура взяли на контроль расследование жестокого избиения ребенка в Самаре

Следственные органы в Самаре начали проверку информации в соцмедиа об избиении ребенка. Доклад по этому вопросу затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В центральный аппарат о ситуации доложит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаил Ламонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ранее в интернете появилась публикация о том, что отец избивает своего несовершеннолетнего сына. После очередного рукоприкладства ребенка госпитализировали. Установлено, что родители пострадавшего в браке не состоят. Соседи обращались по этому поводу в компетентные органы, но безуспешно. Прокуратура проводит собственную проверку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Георгий Портнов