В Татарстане суд снял кандидата от «Яблока» с выборов в Госдуму

Верховный суд Татарстана отменил регистрацию врача-невролога Айрата Гумербаева кандидатом по одномандатному округу в Госдуму от партии «Яблоко». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Иск об отмене регистрации подала окружная избирательная комиссия Центрального района Набережных Челнов.

В партии сообщили, что причиной стало наличие у кандидата иностранных ценных бумаг. Айрат Гумербаев уведомлял избирательную комиссию, что не может их продать из-за блокировок в депозитарной инфраструктуре, и предоставил подтверждающие документы.

Ранее сообщалось, что «Яблоко» сняли с выборов в заксобрания Калининградской и Свердловской областей.