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Путин выразил соболезнования семьям погибших при наводнении в Тибете

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил соболезнования родным и близким погибших из-за наводнения в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом. Переговоры прошли на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— отметил Владимир Путин.

25 августа из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг в Гималаях произошло наводнение. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли более 900 человек, пропали 4,2 тыс., среди которых — девять граждан России. В Тибете число погибших достигло 16 человек, еще 546 — числятся пропавшими без вести. Владимир Путин ранее выражал соболезнования властям КНР и Непала в телеграммах.

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операия в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Поисково-спасательная операия в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операия в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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