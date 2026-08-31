Путин выразил соболезнования семьям погибших при наводнении в Тибете

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил соболезнования родным и близким погибших из-за наводнения в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом. Переговоры прошли на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— отметил Владимир Путин.

25 августа из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг в Гималаях произошло наводнение. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли более 900 человек, пропали 4,2 тыс., среди которых — девять граждан России. В Тибете число погибших достигло 16 человек, еще 546 — числятся пропавшими без вести. Владимир Путин ранее выражал соболезнования властям КНР и Непала в телеграммах.